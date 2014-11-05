В отдельных районах Ленобласти 27 декабря ожидается метель

На дорогах гололедица, днём сложная обстановка.

Во вторник, 27 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на западе пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, ночью и в первой половине дня местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днём -2...-7 градусов. Атмосферное давление будет существенно понижаться. На дорогах гололедица, днём сложная обстановка.

МЧС: в Петербурге 27 декабря ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Фото: pxhere.com; МЧС