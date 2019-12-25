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Циклон с запада удержит в Петербурге близкую к климатической норме температуру
Сегодня, 9:10
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Циклон с запада удержит в Петербурге близкую к климатической норме температуру

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В Петербурге столбики термометров покажут +20...+22 градуса.

Во вторник, 27 августа, в Петербург придет циклон с запада. Он не позволит облакам достичь дождевой фазы и удержит температуру, которая близка к климатической норме. Об этом в своем tg-канале рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Ветер нагонит в город холодные воздушные массы. В Петербурге столбики термометров покажут +20...+22 градуса. В Ленобласти воздух прогреется до +19...+24 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. 

В среду сохранится тепло. Температура воздуха составит +21...+23 градуса. Осадков не ожидается.

Ранее мы писали, что врач-гинеколог из Петербурга переплыла пролив Босфор.

Фото: Pxhere

Теги: климатическая норма, леус, погода, температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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