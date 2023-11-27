Врач-гинеколог из Петербурга переплыла пролив Босфор

Женщина отметила, что самое сложное – не сдаться.

Врач-гинеколог больницы Святого Георгия в Петербурге Ольга Ларина 25 августа переплыла пролив Босфор, совершив таким образом заплыв между Азией и Европой. Это было ее мечтой, пишет "Петербургский дневник".

Ольга Ларина поучаствовала в 36-м по счету кросс-континентальном заплыве в Стамбуле. Дистанция составила 6,5 километров, из Азии в Европу.

Впервые о заплыве я узнала 10 лет назад, когда родила сыночка и по телевизору случайно увидела сюжет про женщину преклонных лет, которая переплыла Босфор. Еще тогда я загорелась, но все не складывалось. Кроме того, я не умела плавать… И вот год назад я пришла в бассейн к тренеру, и началась подготовка. С моим графиком жизни (дежурство в больнице сутки через сутки, плюс семья, дети, все ходят на секции, занимаются), сложно найти свободное время. Но я вставала в 5:00, пока все спят, ехала на тренировку, после суток занималась поздними вечерами. Было нелегко, но мысль о Босфоре грела душу. Ольга Ларина, врач-гинеколог больницы Святого Георгия

Женщина отметила, что самое сложное – не сдаться. Как минимум 150 мужчин не доплыли до финиша.

Фото: предоставлено "Петербургскому дневнику" героем публикации