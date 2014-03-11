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Уроженец Выборга завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию
Сегодня, 11:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Уроженец Выборга завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию

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Восемнадцатилетний уроженец Выборга Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Спортивная карьера будущего чемпиона началась в выборгской школе "Фаворит", рассказали в администрации Ленобласти.

Мирон Лифинцев доказал всему миру, что наши спортсмены способны достигать самых высоких вершин.

Вячеслав Комаров, председатель комитета по спорту Ленобласти

На прошедшем чемпионате он победил на дистанциях 100 и 50 метров на спине, а также в эстафетах 4х50 и 4х100 комплексом в миксте и 4х100 комплексом среди мужчин.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: плавание, чемпионат мира
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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