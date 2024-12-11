Умер трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков

Бывший спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.

Трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщила олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении отмечается, что информацию о смерти бывшего спортсмена подтвердил его брат. Церемония отпевания пройдет ночью 19 января в храме Святых Петра и Павла в Лефортово. Ранее в СМИ сообщалось, что Волков боролся с онкологическим заболеванием. Отметим, что на его счету две бронзовые медали на Олимпиаде-1988 и серебро Олимпиады-1992.

Ранее мы сообщали, что умер петербургский фотограф Александр Дроздов.

Фото: Федерация водных видов спорта России