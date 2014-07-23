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В Ленобласти во вторник воздух прогреется до +24 градусов
Сегодня, 17:51
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В Ленобласти во вторник воздух прогреется до +24 градусов

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Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Сегодня, 27 августа, в Ленобласти ожидается теплая погода. Ночью будет сухо, днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами выпадут небольшие осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.  

В темное время суток температура воздуха составит +6...+11 градусов. Днем столбики термометров покажут +19...+24 градуса. 

Ночью подует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем он усилится до 5-10 м/с. 

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что эта ночь стала самой теплой в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: август, ленобласть, мчс, погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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