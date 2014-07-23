В Ленобласти во вторник воздух прогреется до +24 градусов

Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Сегодня, 27 августа, в Ленобласти ожидается теплая погода. Ночью будет сухо, днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами выпадут небольшие осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В темное время суток температура воздуха составит +6...+11 градусов. Днем столбики термометров покажут +19...+24 градуса.

Ночью подует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем он усилится до 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что эта ночь стала самой теплой в Петербурге.

Фото: Pxhere