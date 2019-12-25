В Петербурге 26 октября температура на 2-3 градуса превысит средние показатели

Температура воздуха в Петербурге 26 октября +8…+10 градусов.

В середине недели Петербург окажется в полосе атмосферного фронта. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, температурный фон при этом подрастёт и на 2-3 градуса превысит средние многолетние показатели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 26 октября +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг будет проглядывать солнце, но местами будут идти небольшие дожди, и вновь около +10 градусов.

Фото: Piter.tv