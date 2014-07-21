В Петербурге 26 ноября будет на 5-6 градусов выше климатической нормы

Ожидается преимущественно облачная и дождливая погода.

Во вторник по территории Северной столицы узким "языком" вытянется тёплый сектор североатлантического циклона. В регионе ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, с плотными ветром и аномально высокой температурой. Днём температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 26 ноября в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В среду ожидаются кратковременные дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)