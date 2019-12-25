В Ленобласти 26 ноября ожидаются дожди

Днем +1...+6 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 26 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, ночью в прибрежных районах местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash; МЧС