"Фанни" 26 декабря принесёт в Петербург дожди и плюсовую температуру

Температура существенно превысит рамки климатической нормы.

В четверг синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать тёплый сектор североатлантического циклона "Фанни". Небо над регионом вновь закроют плотные облака, усилится ветер и пройдут небольшие дожди, при этом температурный фон продолжит расти и существенно превысит рамки климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 26 декабря в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В пятницу пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv