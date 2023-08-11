В Ленобласти 26 декабря ожидается дождь

Днем +1...+6 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 26 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем местами также ожидается небольшой дождь, морось. Ночью в отдельных районах гололед. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash; МЧС