В воскресенье в Петербурге из-за атмосферного фронта выпадут осадки

В Северной столице воздух прогреется до +25 градусов.

В воскресенье, 21 августа, в Петербург придет атмосферный фронт, из-за которого в городе начнется дождь. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Синоптик отметил, что большая часть осадков выпадет в Ленобласти. В Северной столице воздух прогреется до +25 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +26 градусов. Подует юго-восточный ветер, его порывы будут достигать 9 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По прогнозам специалиста, в понедельник тоже ожидаются дожди. День будет теплым.

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Фото: Piter.tv