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В лесу Ленобласти спасли туриста из Пскова
Сегодня, 20:48
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В лесу Ленобласти спасли туриста из Пскова

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Мужчина обратился к спасателям по телефону. Он признался, что не знает, где находится.

В Ленобласти члены поисково-спасательного отряда "Экстремум" нашли туриста из Пскова, который потерялся в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

Мужчина обратился к спасателям по телефону. Он признался, что не знает, где находится и плохо ориентируется в пространстве. Кроме того, уроженец Пскова пожаловался на больные ноги. Поиски усложнил разряженный телефон потерявшегося гостя. Однако спасателям удалось установить, что мужчина сделал звонок в районе деревни Матокса.

Спустя два дня они нашли мужчину, предоставили ему теплую одежду и комфортную обувь, а затем передали одному из доборовольцев. Сейчас пострадавший отсыпается на даче у одного из спасателей.

Ранее на Piter.tv:  петербургские волонтеры ищут родителей мальчика, найденного в деревне Новое Девяткино.

Фото: Pxhere

Теги: нашли человека, потерялся в лесу, турист из пскова, экстремум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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