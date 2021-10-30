В лесу Ленобласти спасли туриста из Пскова

Мужчина обратился к спасателям по телефону. Он признался, что не знает, где находится.

В Ленобласти члены поисково-спасательного отряда "Экстремум" нашли туриста из Пскова, который потерялся в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

Мужчина обратился к спасателям по телефону. Он признался, что не знает, где находится и плохо ориентируется в пространстве. Кроме того, уроженец Пскова пожаловался на больные ноги. Поиски усложнил разряженный телефон потерявшегося гостя. Однако спасателям удалось установить, что мужчина сделал звонок в районе деревни Матокса.

Спустя два дня они нашли мужчину, предоставили ему теплую одежду и комфортную обувь, а затем передали одному из доборовольцев. Сейчас пострадавший отсыпается на даче у одного из спасателей.

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Фото: Pxhere