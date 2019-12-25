  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские волонтеры ищут родителей мальчика, найденного в деревне Новое Девяткино
Сегодня, 9:54
118
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские волонтеры ищут родителей мальчика, найденного в деревне Новое Девяткино

0 0

Малыш был одет в футболку и колготки молочного цвета.

Члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Петербурге разыскивают родителей маленького мальчика, которого нашли 13 августа в деревне Новое Девяткино. Об этом сообщили спасатели в своей группе в соцсети "ВКонтакте". 

Ребенок был найден во Всеволожском районе Ленобласти. На вид ему два-три года. Имеет нормальное телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Он был одет в футболку и колготки молочного цвета. Информации о его родителях нет. 

В случае обнаружения родителей малыша волонтеры  "Лиза Алерт" просят позвонить по этому телефону  89117787138. 

Ранее на Piter.tv: во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

Фото: Pxhere

Теги: деревня, новое девяткино, поиски родителей ребенка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии