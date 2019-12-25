Петербургские волонтеры ищут родителей мальчика, найденного в деревне Новое Девяткино

Малыш был одет в футболку и колготки молочного цвета.

Члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Петербурге разыскивают родителей маленького мальчика, которого нашли 13 августа в деревне Новое Девяткино. Об этом сообщили спасатели в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Ребенок был найден во Всеволожском районе Ленобласти. На вид ему два-три года. Имеет нормальное телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Он был одет в футболку и колготки молочного цвета. Информации о его родителях нет.

В случае обнаружения родителей малыша волонтеры "Лиза Алерт" просят позвонить по этому телефону 89117787138.

Ранее на Piter.tv: во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.

Фото: Pxhere