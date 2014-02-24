В Петербурге 25 октября местами пройдут небольшие дожди

Температура воздуха 25 октября в Петербурге +10…+12 градусов.

Перед выходными Северную столицу с запада на восток будет пересекать тёплый атмосферный фронт. Его облачная гряда временами будет закрывать небо над регионом плотной пеленой, местами проливаясь небольшими дождями. Температурные показатели изменятся незначительно и останутся выше климатической нормы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 25 октября в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В субботу пройдут небольшие дожди и +9…+11 градусов.

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Фото: Piter.tv