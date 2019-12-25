В Ленобласти 25 октября ожидается до +12 градусов

Днём местами пройдёт небольшой дождь.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом жителям и гостям региона рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью ожидается без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ночью также местами возможен туман. Ветер ночью западных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, местами до -2, днём +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: unsplash; МЧС