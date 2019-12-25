В Петербурге 25 октября ближе к вечеру пойдут дожди

Во вторник погожий гребень антициклона постепенно покинет территорию Петербурга, уступая натиску облачной гряды тёплого атмосферного фронта с запада. Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками, начиная с западных районов, заморосят дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Температура воздуха в Петербурге 25 октября +5…+7 градусов, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что немного выше нормы.
В среду облачно, временами дожди и потеплеет.
Фото: Piter.tv
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