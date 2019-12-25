В Ленобласти ночью 25 октября местами ожидается до -8 градусов

Днем +2...+7 градусов.

Во вторник в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 25 октября ожидается без существенных осадков, местами возможен туман. Во второй половине дня, преимущественно на западе, пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, местами до -8 градусов, днем +2...+7 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: pxhere.com; МЧС