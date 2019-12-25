Небольшой дождь и +16 градусов ожидаются в Петербурге 25 августа

Ветер будет дуть с южного направления умеренный.

В среду, 25 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +14…+16. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем подует южный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем начнет понижаться.

Ранее мы писали, что дождливая погода в Петербурге помогает специализированным службам с уборкой улиц.

Фото: pexels.com