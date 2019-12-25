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Дождливая погода в Петербурге помогает специализированным службам с уборкой улиц
Сегодня, 12:44
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Дождливая погода в Петербурге помогает специализированным службам с уборкой улиц

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За прошедшую неделю дорожные предприятия использовали более 35 тыс. кубометров воды.

В понедельник, 23 августа, в комитете по благоустройству рассказали, зачем дорожные предприятия убирают улицы во время дождя. 

Забившиеся в поры асфальта пыль, топливные и масляные загрязнения хоть и размокают под дождем, но вычистить их с дороги способны только специализированные машины. Кроме того, моющей технике гораздо легче справиться с "прикипевшей" грязью в сырую погоду.

отметили в комитете

За прошедшую неделю, с 16 по 22 августа, для мытья дорог использовали более 35 тыс. кубометров воды. Также за это время собрали 1,36 тыс. кубометров мусора и 1,67 тыс. тонн смёта. В среднем в течение недели на уборку днем выходило около 420 единиц техники и 850 работников, ночью – 390 машин и 180 человек.

В среднем на уборку аллей, бульваров, парков, скверов ежедневно выходят более 200 машин и около 690 специалистов. Садовники чистят дорожки, убирают мусор, обследуют зеленые насаждения. 

Сегодня, 23 августа, улицы   чистят и моют 461 единица техники и 878 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству. За территориями зеленых насаждений ухаживают 878 специалистов и 272 машины садово-парковых предприятий.

Ранее мы писали, что до конца года в Выборгском районе благоустроят два общественных пространства и 15 дворов.

Фото: Piter.tv

Теги: дождливая погода, петербург, уборка улиц
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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