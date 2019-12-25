Работы по благоустройству дворов выполнены на 85%.

До конца года в Выборгском районе благоустроят два общественных пространства и 15 дворов. Вице-губернатор города Николай Бондаренко рассказал на своей странице ВКонтакте, как проходит благоустройство в районе.

В этом году запланирован первый этап работ на территориях, прилегающих к Среднему и Нижнему Большому Суздальским озерам. В 2022 году начнется второй этап работ на Среднем Суздальском озере. Специалисты благоустраивают территорию "максимально бережно".

Работы по благоустройству дворов выполнены на 85%. Детская площадка во дворе дома №42 на Луначарском проспекте полностью готова: специалисты установили детское и спортивное оборудование на травмобезопасном покрытии, организовали зоны отдыха и пешеходные дорожки, высадили газоны и кустарники. Остальные районные площадки будут благоустраивать согласно пожеланиям местных жителей.

Ранее мы писали, что жители Васильевского острова пытаются сохранить созданный ими уютный сквер.

Фото: ВКонтакте / Николай Бондаренко