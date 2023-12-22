Пять самых странных концептов Пекинского автосалона 2024

На завершившемся Пекинском автосалоне крупные производители и молодые стартапы представили не только свои серийные новинки, но и концепт-кары, демонстрирующие, в каком направлении будет развиваться автомобильная индустрия.
Журнал 110km.ru выбрал пять самых ярких концептов, показанных в Пекине.
Компания Infiniti привезла в Пекин концептуальный электрический фастбек Vision Qe. Ожидается, что серийная версия появится в 2026 году и займет место среднеразмерного седана Infiniti Q70.
Фото: Infiniti
Британский бренд MG показал в Пекине электрический гиперкар MG EXE181. Дизайн MG EXE181 полностью подчинен законам аэродинамики. Его коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,181 Cd. Создатели рассчитывают, что серийный вариант сможет разменивать первую "сотню" за 1 секунду.
Фото: MG
Компания XPeng представила концепт летающего автомобиля Aeroht – суперкар с четырьмя потайными пропеллерами, которые при необходимости выдвигаются по углам крыши. XPeng активно работает над проектом летающих автомобилей и обещает начать серийное производство в 2025 году.
Фото: XPeng
Компания Lexus представила в Пекине концепт большого электрического кроссовера LF-ZL, серийная версия которого имеет все шансы стать новым флагманом марки.
Фото: Lexus
Премиальный бренд Hongqi показал на Пекинском автосалоне концепт Hongqi Golden Sunflower. Электрокар представляет собой аэродинамическое суперкупе с четырьмя сиденьями и вертикально открывающимися "гильотинными" дверьми.
Фото: Carnewschina
Ранее нигерийская компания представила суперкар Bennie Sternum.
Главное фото: Carnewschina
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