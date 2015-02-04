В Петербурге 24 апреля температура будет ниже средних многолетних показателей

Сегодня дожди постепенно прекратятся.

В четверг на погоду Северной столицы окажет влияние надвигающийся с северо-запада гребень холодного скандинавского антициклона. В облаках появятся прояснения, а дожди постепенно прекратятся. При этом температурный фон ожидается на 2-3 градуса ниже средних многолетних показателей. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 24 апреля в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В пятницу пройдут кратковременные дожди, вечером местами с мокрым снегом и +6…+8 градусов.

Как ранее рассказывал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, осадки придут днем 25 апреля и сохранятся до 27 апреля.

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Фото: Piter.tv