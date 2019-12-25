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В Ленобласти 24 апреля местами будет идти дождь
Сегодня, 16:20
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В Ленобласти 24 апреля местами будет идти дождь

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Днем +5...+10 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 23 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов региона, а также в первой половине дня местами пройдёт небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, местами на севере до -3 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Ночью 24 апреля с северными ветрами к городу начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут днем 25 апреля и сохранятся до 27 апреля.

Фото: unsplash (Thuan Pham)

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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