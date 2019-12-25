В Петербурге 23 ноября возможны ледяные дожди

Температура воздуха 23 ноября в Петербурге 0…-2 градуса.

Сегодня Северная столица окажется под влиянием активного атлантического циклона, выходящего своим центром в акваторию Ботнического залива.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, циклон станет причиной облачной погоды, вызовет снег, возможны ледяные дожди, по области местами мокрый снег. Температурный фон заметно повысится.

Температура воздуха 23 ноября в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти -4…+1°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в первой половине дня порывистый.

В пятницу ожидается небольшой снег, гололедица и -1…-3 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: pxhere.