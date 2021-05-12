В Ленобласти 23 ноября будет снежно и до -5 градусов

Температура воздуха в регионе ночью -4...-9 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 23 ноября, ожидается облачная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе пойдёт снег, местами сильный, на востоке – местами небольшой; днём снег, местами также сильный, на западе – с мокрым снегом. В отдельных районах возможна метель. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью -4...-9 градусов, местами на востоке -12...-15 градусов, днём 0...-5 градусов, на востоке до -8 градусов. На дорогах сложная обстановка.

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Фото: pxhere; МЧС