В Петербург 23 мая могут прийти дожди и грозы

При этом днём +22…+24 градуса.

В пятницу к западным границам Ленинградской области подойдёт холодный атмосферный фронт. В Северной столице он станет причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами, в отдельных районах западной части Ленинградской области не исключён град. Температурные показатели окажутся выше климатической нормы, отметили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 23 мая в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +21…+26 градусов, местами до +18 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу ожидается кратковременный дождь, ночью +9…+11 градусов, днём +18…+20 градусов.

Ранее в Петербурге 23 мая объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv