В Ленобласти 23 мая ожидаются дожди

Днем +18...+23 градуса.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 23 мая в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня в большинстве районов также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса, местами, преимущественно на востоке, до +26 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Синоптик Александр Колесов ранее сообщил, что в Петербурге в ближайшие дни ожидается потепление, а Ленобласть накроют дожди.

Фото: unsplash (Yoksel Zok)