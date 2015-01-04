Воздух в Петербурге 23 мая прогреется до +24 градусов

В области следующие два-три дня прогнозируются ливни и грозы.

В Петербурге в ближайшие дни ожидается потепление, а вот Ленобласть накроют дожди. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Утром 22 мая через город проходит теплый атмосферный фронт, возможны осадки. Далее вероятность осадков невелика. Столбики термометров покажут не выше +20 градусов. А 21 мая стало самым холодным днем за прошедшую неделю, максимальная температура достигла только +14 градусов.

Дальнейшие перспективы более теплой погоды с температурами до +20 градусов показывают, что вчера наблюдалось небольшое похолодание. А снег в северной половине Карелии и сейчас идет, везет нам пока очень, что в атмосфере все быстро меняется. Александр Колесов, синоптик

Завтра, 23 мая, в Северной столице температура воздуха должна превысить отметку в +20 градусов, можно рассчитывать и на +23…+24 градуса.

В области следующие два-три дня прогнозируются ливни и грозы. Однако как все это пройдет относительно Петербурга, пока большой вопрос.

Фото: Piter.TV