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Воздух в Петербурге 23 мая прогреется до +24 градусов
Сегодня, 9:59
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Воздух в Петербурге 23 мая прогреется до +24 градусов

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В области следующие два-три дня прогнозируются ливни и грозы.

В Петербурге в ближайшие дни ожидается потепление, а вот Ленобласть накроют дожди. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов. 

Утром 22 мая через город проходит теплый атмосферный фронт, возможны осадки. Далее вероятность осадков невелика. Столбики термометров покажут не выше +20 градусов. А 21 мая стало самым холодным днем за прошедшую неделю, максимальная температура достигла только +14 градусов. 

Дальнейшие перспективы более теплой погоды с температурами до +20 градусов показывают, что вчера наблюдалось небольшое похолодание. А снег в северной половине Карелии и сейчас идет, везет нам пока очень, что в атмосфере все быстро меняется. 

Александр Колесов, синоптик 

Завтра, 23 мая, в Северной столице температура воздуха должна превысить отметку в +20 градусов, можно рассчитывать и на +23…+24 градуса. 

В области следующие два-три дня прогнозируются ливни и грозы. Однако как все это пройдет относительно Петербурга, пока большой вопрос. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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