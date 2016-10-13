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"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 23 мая
Сегодня, 16:47
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"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 23 мая

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В городе ожидаются грозы и сильный ветер.

В Петербурге 23 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом сообщили в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, завтра с 15:00 ожидается усиление ветра, его порывы составят до 15 м/с. А с 16:00 до 23:00 пройдут ливень и град. 

Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. 

Пресс-служба Смольного 

При этом, по словам синоптика Александра Колесова, столбики термометров покажут +23…+24 градуса. В Ленобласти следующие два-три дня тоже прогнозируются ливни и грозы.

Дальнейшие перспективы более теплой погоды с температурами до +20 градусов показывают, что вчера наблюдалось небольшое похолодание. А снег в северной половине Карелии и сейчас идет, везет нам пока очень, что в атмосфере все быстро меняется. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: грозы, желтый уровень опасности, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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