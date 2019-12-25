Среда в Петербурге пройдет без осадков. Антициклон готовится уходить

Солнечные дни подходят к концу.

Антициклон будет постепенно уходить из Петербурга на юг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В условиях разрушающегося антициклона ожидается переменная облачность. Осадков вновь не будет.

Температура воздуха составит +6...+8 градусов, в Ленобласти — +4...+9. Порывы западного ветра составят 308 м/с. Атмосферное давление опустится и достигнет 766 мм рт. ст., при этом это выше нормы.

Завтра ситуация начнет меняться.

В четверг небо начнут закрывать облака и поздним вечером местами пройдут небольшие осадки. Михаил Леус.

По данным на 17 марта, с начала месяца солнце светило более 90 часов в Петербурге.

Фото: Piter.tv