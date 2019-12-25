С начала марта солнце светило более 90 часов в Петербурге

За последние 30 лет рекордным по продолжительности солнечного сияния был март 1996 года, когда солнце светило 194 часа.

Стало известно, что за 17 дней марта общая продолжительность солнечного сияния в Петербурге превысила 90 часов. Это больше, чем половина месячной нормы. Об этом сообщают "Невские новости".

В марте было всего три дня, когда солнце было полностью закрыто облаками. Как рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, если вторая половина месяца по характеру атмосферных процессов сохранит основные черты, то мы перекроем среднемноголетние показатели и можем приблизиться к рекорду.

По словам синоптика, за последние 30 лет рекордным по продолжительности солнечного сияния был март 1996 года, когда солнце светило 194 часа. Причиной аномально ярких мартовских дней называют антициклон, который сейчас властвует над Северной столицей.

Фото: pixabay

