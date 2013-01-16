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Уходящий на восток циклон станет причиной дождливой погоды в Петербурге в воскресенье
Сегодня, 8:50
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Уходящий на восток циклон станет причиной дождливой погоды в Петербурге в воскресенье

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В конце недели жары не будет.

Сегодня, 7 августа, в Петербурге из-за уходящего на восток циклона сохранится дождливая погода. Временами горожане будут видеть солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале "Погода от шефа".

В большинстве районов выпадут осадки. Столбики термометров покажут +19...+21 градусов. Западный ветер подует со скоростью -10 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: Павел Глазков рассказал, какие ягоды уже можно собрать в лесах Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, климат, леус, поода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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