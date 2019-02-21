Павел Глазков рассказал, какие ягоды уже можно собрать в лесах Ленобласти

Своего пика достигла черника.

Биолог Павел Глазков рассказал, какие ягоды сейчас можно встретить в лесах Ленобласти. Эксперт напоминает о том, что ходить в лес в открытой одежде не стоит из-за клещей и змей.

Черника поспела. Две-три недели назад люди рванулись в лес за ней, она еще не спелой, кислой была. Потемнела, но еще не набрала сок свой. Сейчас черника спелая, сочная. Ее можно весь август собирать, она до сентября будет. сообщил Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Кроме того, будет удачным и поход за морошкой. Количество этой ягоды в лесах в этом году рекордное. Голубика пока еще не созрела, за ней лучше идти через две недели.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков