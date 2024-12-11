В Петербург 22 января вернутся осадки и потепление

Температура воздуха будет расти и вплотную приблизится к оттепельным отметкам.

Северная столица в среду будет находиться в зоне влияния тёплого атмосферного фронта. В регионе ожидается облачная погода, пройдёт снег, вечером местами с мокрым снегом, в отдельных районах западной половины региона возможны гололёдные явления. Температура воздуха будет расти и вплотную приблизится к оттепельным отметкам. На дорогах и тротуарах снежный накат и гололедица.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 22 января в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер южный 4-9 м/с.

В четверг пройдёт небольшой мокрый снег с дождем и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.tv