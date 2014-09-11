В среду в Петербурге усилится ветер до 10 м/с

Температура воздуха прогреется до +10…+12 градусов.

В среду, 22 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем будет без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью подует северо-восточный ветер со скоростью 2-5 м/с. Днем порывы усилятся до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем потеплеет до +10…+12. Атмосферное давление ночью изменится мало, днем будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что Петербург готовится к осеннему паводку.

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