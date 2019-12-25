Осмотр гидротехнических сооружений продлится до 1 октября.

Петербург готовится к осеннему паводку. В ходе подготовки проверят наиболее значимые гидротехнические сооружения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Комиссия, в которую вошли представители Комитета по природопользованию, МЧС и районных администраций, приступила к осмотру отвода реки Дачной в реку Красненькая и двух плотин с водосбросным устройством в Кировском районе. Также будут обследованы плотина Ржевского гидроузла, плотина на реке Кузьминка, водосброс в Сестрорецке.

Осмотр гидротехнических сооружений продлится до 1 октября.

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