Атмосферный фронт с запада принесёт дожди 22 мая в Петербург

При этом днём до +20 градусов.

В четверг Петербург попадёт под влияние приближающегося с запада циклонического вихря, и связанного с ним атмосферного фронта. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по югу Ленобласти возможны грозы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 22 мая в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, ночью +11…+13 градусов, днём +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv