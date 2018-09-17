В Ленобласти 22 мая в отдельных районах возможны грозы

Ночью в регионе ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

В Ленинградской области в четверг, 22 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Утром и днём, начиная с западных районов, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, утром и днем южный, юго-восточный 6-11 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, на востоке местами заморозки до -1 градуса, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Как ранее рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, с четверга погодные условия начнут меняться благодаря влиянию западных и южных циклонов. В город снова поступит теплый воздух, и, несмотря на вероятность дождей, дневная температура приблизится к отметке +20 градусов.

Фото: unsplash (MAKSIM ZAVIKTORIN)