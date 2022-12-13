В Петербурге 22 марта пройдёт снег, переходящий в дождь

К вечеру усилится ветер.

В среду, 22 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта с запада. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге в этот день ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой снег, переходящий в дожди, к вечеру усилится ветер.

Температура воздуха в городе +3…+5 градусов, по Ленобласти +1…+6 градусов. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

В четверг временами будут идти дожди и +8…+10 градусов.

Фото: Piter.tv