Петербург 22 декабря останется на периферии обширного североатлантического циклона

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

В четверг, 22 декабря, Петербург останется на периферии обширного североатлантического циклона, в зоне тёплого и влажного воздуха. В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +1…+3, по Ленобласти 0…+4 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу характер погоды и температура изменятся мало.

Фото: Piter.tv