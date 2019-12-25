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Петербург 22 декабря останется на периферии обширного североатлантического циклона
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 22 декабря останется на периферии обширного североатлантического циклона

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Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

В четверг, 22 декабря, Петербург останется на периферии обширного североатлантического циклона, в зоне тёплого и влажного воздуха. В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +1…+3, по Ленобласти 0…+4 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу характер погоды и температура изменятся мало.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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