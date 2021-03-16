В Ленобласти 22 декабря ожидается до +4 градусов

В большинстве районов региона пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В четверг, 22 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на востоке местами гололёд, в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем 0...+4 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: МЧС; Piter.tv