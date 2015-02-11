Обилие солнца не принесёт тепла в Петербург 21 мая

Температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Синоптическая ситуация в Северной столице в среду будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Смещаясь с юго-запада, он оградит регион от нашествия дождевых облаков, однако, несмотря на обилие солнца, тёплой погоды ожидать не стоит – температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 21 мая в Петербурге +14…+16 градусов, в Ленинградской области +12…+17 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшие дожди, ночью +6…+8 градусов, днём +18…+20 градусов.

В Петербурге 19 мая солнце светило 14,6 часов. Это максимальное значение в первых двух декадах месяца не только в XXI веке, но и за более длительный период.

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Фото: Piter.tv