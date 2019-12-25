В Ленобласти ночью 21 мая пройдут дожди

Днем до +17 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 21 мая в 47 регионе местами пройдут кратковременные дожди, днем ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Как ранее рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, несмотря на приближение холодного фронта, петербуржцев ждет еще одна волна весеннего тепла. С четверга погодные условия начнут меняться благодаря влиянию западных и южных циклонов. В город снова поступит теплый воздух, и, несмотря на вероятность дождей, дневная температура приблизится к отметке +20 градусов.

Фото: unsplash (masahiro miyagi)