В Петербурге 21 марта прекратятся осадки

Однако тепла выглянувшее солнце не принесёт.

В пятницу в начале дня Северная столица ещё будет ощущать влияние уходящего атмосферного фронта, и местами пройдут небольшие осадки. После чего в формирование синоптической ситуации вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он примется рассеивать облака и прекратит осадки, однако выглянувшее солнце тепла не принесёт. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 21 марта в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без осадков и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv