В Ленобласти 21 марта пройдёт снег

Днем +1...+6 градусов.

В Ленинградской области в пятницу, 21 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер ночью переменный слабый, днем северных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +1...+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В выходные в Петербурге будет солнечно и тепло.

Фото: unsplash (Roman Datsiuk); МЧС