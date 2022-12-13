В Петербурге 21 марта пройдут дожди со снегом

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов.

Во вторник, 21 марта, метеорологические условия в Петербурге будут формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который пересечет регион с запада на восток. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

В среду ночью ожидаются слабые заморозки, днем +5…+7 градусов, ближе к вечеру небольшие дожди.

Фото: Piter.tv