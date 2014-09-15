В Петербурге 20 сентября ожидается до +20 градусов

Дождей не ожидается.

Перед выходными Северная столица останется под влиянием гребня скандинавского антициклона. В зоне его влияния ожидается ветреная погода с переменной облачностью и полным отсутствием дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 20 сентября в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В субботу ожидается без осадков и +15…+17 градусов.

Ранее синоптик Колесов предупредил о заморозках в Ленобласти.

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Фото: Piter.tv