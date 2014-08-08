В Петербурге 20 мая воздух прогреется до +20 градусов

Лишь вечером местами возможны небольшие дожди.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние циклона, выходящего с северо-запада на территорию Карелии. При переменной облачности в городе большую часть дня обойдётся без дождей, лишь вечером местами возможны небольшие дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 20 мая в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается без осадков, ночью +6…+8 градусов, днём +13…+15 градусов.

Как ранее рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, несмотря на приближение холодного фронта, петербуржцев ждет еще одна волна весеннего тепла. С четверга погодные условия начнут меняться благодаря влиянию западных и южных циклонов. В город снова поступит теплый воздух, и, несмотря на вероятность дождей, дневная температура приблизится к отметке +20 градусов.

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Фото: Piter.tv