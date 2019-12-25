В Ленобласти 20 мая ожидается до +20 градусов

Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области во вторник, 20 мая, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во вторник в 47 региона ожидается без осадков, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Как рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, несмотря на приближение холодного фронта, петербуржцев ждет еще одна волна весеннего тепла. С четверга погодные условия начнут меняться благодаря влиянию западных и южных циклонов. В город снова поступит теплый воздух, и, несмотря на вероятность дождей, дневная температура приблизится к отметке +20 градусов.

Фото: Piter.tv